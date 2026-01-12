Йоханнес Клэбо: «Когда слышу, что я становлюсь медленнее, это мотивирует меня доказать обратное»

"Я подписал спонсорские контракты на пять лет. Мне нравится строить долгосрочные планы. Меня мотивирует то, что в 2030 году Олимпиада пройдет на высоте.
Я уже говорил, что чем старше я становлюсь, тем сложнее мне держать в тонусе быстрые мышечные волокна. Поэтому я, возможно, буду больше концентрироваться на дистанционных гонках.
Но когда я слышу, что я становлюсь медленнее, это мотивирует меня доказать обратное", — сказал Клэбо.
Йоханнесу Клэбо 29 лет, он является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира.