Ски-альпинизм. Кубок мира. Филиппов занял 17-е место в вертикальной гонке, победил швейцарец Бонне

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял 17-е место в вертикальной гонке на этапе Кубка мира во французском Куршевеле.

Ранее Филиппов стал третьим в олимпийской дисциплине спринт.

Кубок мира по ски-альпинизму.

Куршевель, Франция.

Мужчины.

Вертикальная гонка.

1. Реми Бонне (Швейцария) — 20.02,5.

2. Орельен Гай (Швейцария) — 1.06,4.

3. Ориол Кардона (Испания) — 1.10,4…

17. Никита Филиппов (Россия) — 2.03,5…

53. Андрей Федоров (Россия) — 4.05,4.

60. Даниил Слушкин (Россия) — 4.33,7.

68. Александр Антонов (Россия) — 5.18,3.

76. Павел Якимов (Россия) — 6.16,5.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше