Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжник Коростелев стал пятым в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял пятое место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира.

Источник: Getty Images

Соревнования проходят в немецком Оберхофе.

Коростелев преодолел дистанцию 10 км за 21 минуту 23,6 секунды. Первое место занял норвежец Мартин Нюэнгет (21 минута 9,1 секунды).

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны.

Позднее в воскресенье на старт гонки с раздельного старта выйдет россиянка Дарья Непряева. Непряева и Коростелев завоевали лицензии для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.

Этап в Оберхофе завершится 18 января.