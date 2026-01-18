Лыжница Непряева стала 16-й в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Непряева преодолела дистанцию за 25 минут 33,3 секунды. Победительницей этапа стала шведка Моа Илар с результатом 24 минуты 37 секунд. Ранее в воскресенье пятое место в гонке с раздельного старта занял россиянин Савелий Коростелев. Оба российских спортсмена выступают на турнире в нейтральном статусе.