Коростелев остался в шаге от медали Олимпиады. Соперник-француз срезал трассу, но протест отклонили

Зимние Олимпийские игры 2026
Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0
2. Матис Делож (Франция) — 2,0
3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 2,1
4. Савелий Коростелев (Россия) — 3,6
Этот скиатлон запомнится надолго. Савелий Коростелев провел лучшую на данный момент гонку на международном уровне, но остановился в шаге от медали. Россиянин находился в лидирующей группе большую часть дистанции, однако на финише пропустил вперед трех соперников. Один из них — француз Матис Делож — ранее срезал часть дистанции, получив за это вместо дисквалификации лишь желтую карточку. Наша делегация подала протест — если бы его удовлетворили, то Коростелев мог получить бронзу. Однако жюри осталось непреклонным, официально оформив для Савелия самое обидное место — четвертое.
Расклады
Во время воскресного мужского скиатлона 8 февраля спортсменам было необходимо преодолеть 6 сложнейших кругов: 3 классическим стилем и 3 свободным. Общая дистанция составила 20 км., точно так же, как и у женщин днем ранее. Сборную России на всех индивидуальных лыжных стартах представлял Савелий Коростелев, который по ходу сезона несколько раз заезжал в цветочную церемонию. Однако этот скиатлон для россиянина стал первым в этом соревновательном году, так как подобной гонки не проводилось ни на Кубке России (когда Коростелев в нем еще участвовал), ни на Кубке мира (единственный скиатлон наш спортсмен пропустил).
Выступления Савелия по ходу сезона, где он показывал высокие результаты, внушали оптимизм перед олимпийским стартом. Правда, не стоило забывать, что все конкуренты выставили в Валь-ди-Фьемме свои сильнейшие составы. Разве что Норвегия решила пренебречь Эмилем Иверсеном, который в скиатлоне Тронхейма занял третье место. Тренерский штаб скандинавов сделал выбор в пользу Маттиса Стенсхагена, который уверенно себя проявлял лишь в гонках классическим стилем. Компанию Стенсхагену составили Клебо, Амундсен и Нюэнгет.
Конкуренцию норвежцам на высоком уровне в теории могли составить финн Нисканен, австриец Фермойлен, швед Ангер и, пожалуй, кто-то из французов и итальянцев. Только вот сама гонка, как это зачастую бывает, решила разложить все по-другому. Те же итальянцы, например, отвалились чуть ли не на первом круге, очевидно промахнувшись с подготовкой лыж. Эдвин Ангер сам себя устранил из борьбы, упав в том же месте, где это сделала днем ранее Джессика Диггинс.
На удивление от группы лидеров быстро сдался и Ийво Нисканен, который на Олимпийских играх в Пекине в подобной гонке был бронзовым призером. Тогда представителю Финляндии удалось создать безопасный для себя отрыв на классической части дистанции, однако здесь, в Италии, именно в этой части гонки он выглядел слабо.
Тактика
Сценарий мужского скиатлона поначалу повторил женский. Первый круг спортсмены провели аккуратно, после чего главные фавориты гонки уже начали предпринимать попытки разорвать лидирующую группу. В отличие от женщин, к моменту переобувания лыж здесь во главе пелетона оказалось побольше спортсменов. В их числе которых удалось остаться и Савелию Коростелеву — в некоторые моменты гонки россиянин выходил на первое место.
После смены гоночного инвентаря от группы лидеров отстал тот самый Стенсхаген, занявший место Иверсена. Такой исход событий был, пожалуй, самым вероятным, ведь этот норвежец — сильный классист, не показавший впечатляющих результатов в гонках свободным стилем. В итоге слабейший из сборной Норвегии не попал даже в топ-20, что является очень слабым выступлением для такой звездной команды.
Во время первого конькового круга из борьбы неожиданно выпал еще один норвежец. На этот раз падение допустил Харальд Амундсен, который настолько неаккуратно разложился на снегу, что чуть не стал помехой для нашего спортсмена. Благо Савелию удалось устоять на ногах и не отстать от лидеров. Перекрыть полученное из-за падения отставание Амундсену, который пару сезонов назад завоевывал Кубок мира, не удалось.
К середине коньковой части дистанции стало очевидно, что в борьбе за медали осталось лишь пятеро — Клебо, Нюэнгет, Лапалю, Делож и Коростелев. В такой ситуации, конечно, спортсменам было необходимо пробовать скинуть лидера норвежской сборной, который на финише при любых раскладах сильнее всех на голову. Правда, сам Йоханнес действовал настолько грамотно, что никого вперед не пропускал, проводя гонку в комфортном для себя темпе.
Ошибка Деложа
На финише первого круга произошла еще одна неприятная ситуация. Французский лыжник Делож перепутал гоночные коридоры, свернул не туда, а на трассу вернулся путем срезания дистанции. Решение по этому инциденту судьи вынесли практически сразу, выдав французу за его действия предупреждение, которое при еще одном нарушении переросло бы в квалификацию.
Вплоть до финишного подъема вся лидирующая группа шла довольно спокойно, моментами даже специально снижая свой темп. Все разборки спортсмены оставили на заключительный подъем, где Йоханнес Клебо, не оставив никому шансов, ушел в большой отрыв, перекрыть который было никому не под силу.
Судьба остальных медалей решалась уже в финишном створе, куда вышла группа из четырех спортсменов, в составе которой был и Савелий Коростелев. Вплоть до последних метров дистанции наш спортсмен сохранял шансы на награду в первой же для себя олимпийской гонке. Только вот, к сожалению, реализовать свои амбиции россиянину пока не удалось: тот самый Делож, ранее срезавший поворот, и Нюэнгет оказались сильнее Савелия, ставшего по итогу четвертым.
Что касается француза, то после финиша гонки российская сторона подала протест на его действия. После долгого разбирательства судьи приняли решение никак больше Деложа не наказывать, поэтому результат скиатлона остался неизменным. Тем не менее, итоговый результат, безусловно, самому Коростелеву можно занести в актив. Впереди у россиянина еще три гонки, в которых он точно может проявить себя.
Теперь у Савелия будет еще больше мотивации завоевать медаль. Главным стартом для нашего спортсмена, видимо, станет марафон на 50 км, который пройдет классическим стилем, где Коростелев чувствует себя очень уверенно. А на свой второй олимпийский старт лыжники из России выйдут 10 февраля. Дарье и Савелию предстоит провести, пожалуй, самую сложную для себя гонку на этих играх. Во вторник пройдет спринт классическим стилем, где наши спортсмены пока проявляют себя не так ярко, как в дистанционных стартах.