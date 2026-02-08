Коростелев остался в шаге от медали Олимпиады. Соперник-француз срезал трассу, но протест отклонили

Во время воскресного мужского скиатлона 8 февраля спортсменам было необходимо преодолеть 6 сложнейших кругов: 3 классическим стилем и 3 свободным. Общая дистанция составила 20 км., точно так же, как и у женщин днем ранее. Сборную России на всех индивидуальных лыжных стартах представлял Савелий Коростелев, который по ходу сезона несколько раз заезжал в цветочную церемонию. Однако этот скиатлон для россиянина стал первым в этом соревновательном году, так как подобной гонки не проводилось ни на Кубке России (когда Коростелев в нем еще участвовал), ни на Кубке мира (единственный скиатлон наш спортсмен пропустил).