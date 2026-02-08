Срез дистанции французом не повлиял на результат скиатлона, заявили в FIS

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Гоночный директор Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Михал Ламплот заявил, что срез дистанции французом Матисом Деложем не повлиял на окончательный результат скиатлона на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял Делож, третью — норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, но он был отклонен.
«Во всех решениях жюри учитывается, повлияло ли это на окончательный результат. Когда до финиша оставалось 6,6 км, он лидировал и остался лидером, поэтому было решено, что это не повлияло на результат», — приводит слова Ламплота TV2.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.