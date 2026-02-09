Фристайлистка Гремо завоевала золото Олимпиады в слоупстайле

Соревнования проходили в Ливиньо.
Лучший результат Гремо составил 86,96 балла. Второй стала представительница Китая Эйлин Гу (86,58 балла). Третье место заняла Меган Олдем из Канады (76,46 балла).
26-летняя Гремо стала двукратной олимпийской чемпионкой, она побеждала на Играх в Пекине в слоупстайле. Также она стала серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в слоупстайле и бронзовым призером Олимпиады-2022 в биг-эйре. Кроме того, спортсменка дважды побеждала в слоупстайле на чемпионатах мира (2023, 2025).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.