© VK, 1999-2026
Фристайлистка Гремо завоевала золото Олимпиады в слоупстайле

МИЛАН, 9 февраля. /ТАСС/. Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо завоевала золотую медаль в слоупстайле на Олимпиаде в Италии.

Источник: Reuters

Соревнования проходили в Ливиньо.

Лучший результат Гремо составил 86,96 балла. Второй стала представительница Китая Эйлин Гу (86,58 балла). Третье место заняла Меган Олдем из Канады (76,46 балла).

26-летняя Гремо стала двукратной олимпийской чемпионкой, она побеждала на Играх в Пекине в слоупстайле. Также она стала серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в слоупстайле и бронзовым призером Олимпиады-2022 в биг-эйре. Кроме того, спортсменка дважды побеждала в слоупстайле на чемпионатах мира (2023, 2025).

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.