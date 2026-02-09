Фристайлистка Гремо завоевала золото Олимпиады в слоупстайле

26-летняя Гремо стала двукратной олимпийской чемпионкой, она побеждала на Играх в Пекине в слоупстайле. Также она стала серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в слоупстайле и бронзовым призером Олимпиады-2022 в биг-эйре. Кроме того, спортсменка дважды побеждала в слоупстайле на чемпионатах мира (2023, 2025).