⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова — 19-я в супергиганте, победила Бриньоне, Мирадоли — 2-я, Хюттер — 3-я

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Горные лыжи.
Женщины.
Супергигант.
1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.
2. Роман Мирадоли (Франция) — 0,41.
3. Корнелия Хюттер (Австрия) — 0,52.
4. Ариане Редлер (Австрия) — 0,53.
5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) — 0,76.
6. Лаура Пировано (Италия) — 0,76.
7. Елена Куртони (Италия) — 0,77.
8−9. Камилла Черутти (Франция) — 1,03.
8−9. Элис Робинсон (Новая Зеландия) — 1,03.
10. Мэлори Блан (Швейцария) — 1,24…
19. Юлия Плешкова (Россия) — 2,91.
София Годжа (Италия), Эстер Ледецка (Чехия), Бризи Джонсон (США), Эмма Айхер (Германия), Кира Вайдль-Винкельман (Германия) — не финишировали.