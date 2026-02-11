Вашингтон
⚡️ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова — 19-я в супергиганте, победила Бриньоне, Мирадоли — 2-я, Хюттер — 3-я

12 февраля российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место супергиганте на Олимпиаде-2026 в Италии. Победу одержала итальянка Федерика Бриньоне.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Горные лыжи.

Женщины.

Супергигант.

1. Федерика Бриньоне (Италия) — 1.23,41.

2. Роман Мирадоли (Франция) — 0,41.

3. Корнелия Хюттер (Австрия) — 0,52.

4. Ариане Редлер (Австрия) — 0,53.

5. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) — 0,76.

6. Лаура Пировано (Италия) — 0,76.

7. Елена Куртони (Италия) — 0,77.

8−9. Камилла Черутти (Франция) — 1,03.

8−9. Элис Робинсон (Новая Зеландия) — 1,03.

10. Мэлори Блан (Швейцария) — 1,24…

19. Юлия Плешкова (Россия) — 2,91.

София Годжа (Италия), Эстер Ледецка (Чехия), Бризи Джонсон (США), Эмма Айхер (Германия), Кира Вайдль-Винкельман (Германия) — не финишировали.