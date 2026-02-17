Норвежец Офтебру завоевал второе золото на ОИ-2026 в лыжном двоеборье

Норвежец Йенс Офтебру завоевал второе золото на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в лыжном двоеборье (прыжки на лыжах с большого трамплина и гонка на 10 км).
На финише лыжной гонки 25-летний Офтебру показал результат 25 минут 31,5 секунды.
Второе место занял австриец Йоханнес Лампартер (отставание 5,9 секунды), третьим стал финн Илькка Херола (+14,8).
Офтебру стал трехкратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх-2026 норвежец выиграл еще один личный турнир (нормальный трамплин+10 км), в Пекине он победил в эстафете и был серебряным призером в личном турнире (большой трамплин+10 км).
Командные соревнования в лыжном двоеборье пройдут на Олимпиаде 19 февраля.
Российский двоеборцы на Играх в Италии не представлены.