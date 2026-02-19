Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппов заявил, что после серебра на Олимпиаде хочет съесть тирамису

Российский ски-альпинист отметил, что испанец Ориоль Кардона Коль сегодня заслужил победу, но пообещал на следующих Играх взять свое золото.

Источник: Getty Images

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после завоевания серебра на Олимпиаде в Италии пообещал победить на следующих Играх, а сейчас он хочет съесть чего-нибудь сладкого. Об этом он заявил Okko.

Филиппов в финале в спринте на Олимпиаде уступил только испанцу Ориолю Кардоне Колю.

«Очень хорошие результаты. Конечно, Ориоль заслужил победу, был сильнее меня сегодня. Но ничего, до следующей Олимпиады я его подкараулю. Все нормально будет, и возьму тоже свое золото», — сказал Филиппов.

По словам российского спортсмена, теперь он будет «кайфовать, отдыхать и просто праздновать». «Все, что я себе обещал до Олимпиады, я сейчас буду исполнять. Например, тирамису. Я очень долго все сладенькое не ел, держал вес. Я своим мышцам пообещал и массажик, и душ теплый, и все, что они вообще захотят», — добавил Филиппов.

23-летний Филиппов первым из россиян завоевал медаль на Олимпийских играх в Италии.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше