Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Франции по ски-альпинизму победила в смешанной эстафете на Играх-2026

Французские ски-альпинисты одержали победу в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026.

Источник: Getty Images

За команду выступали Эмили Харроп и Тибо Ансельме. Они показали время 26 минут 57,44 секунды.

Второе место заняла сборная Швейцарии (+11,86), третье — Испания (+26,50).

Ски-альпинизм. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Смешанная эстафета. Финал

1. Франция (Эмили Харроп, Тибо Ансельме) — 26.57,44.

2. Швейцария (Марианна Фаттон, Йон Кистлер) — +11,86.

3. Испания (Ана Алонсо Родригес, Ориоль Кардона Колл) — +26,50.

4. США (Анна Гибсон, Кэмерон Смит) — +42,99.

5. Италия (Альба де Сильвестро, Микеле Боскаччи) — +1.00,20.

6. Австрия (Йоханна Химер, Пауль Вербняк) — +1.07,68.

7. Германия (Татьяна Паллер, Финн Хеш) — +1.42,04.

8. Китай (Сидан Ючжень, Бу Люэр) — +2.24,22.

9. Польша (Ивона Янушик, Ян Елантковски) — +2.40,99.

10. Норвегия (Ида Вальдаль, Ханс-Инге Клетте) — +3.13,89.

11. Словакия (Марианна Ягерчикова, Якуб Сиарник) — +3.38,79.

12. Австралия (Лара Хэмилтон, Филлип Беллингхэм) — +5.36,01.