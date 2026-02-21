Сборная Франции по ски-альпинизму победила в смешанной эстафете на Играх-2026

За команду выступали Эмили Харроп и Тибо Ансельме. Они показали время 26 минут 57,44 секунды.
Второе место заняла сборная Швейцарии (+11,86), третье — Испания (+26,50).
Ски-альпинизм. Милан (Италия). Зимние Олимпийские игры — 2026. Смешанная эстафета. Финал
1. Франция (Эмили Харроп, Тибо Ансельме) — 26.57,44.
2. Швейцария (Марианна Фаттон, Йон Кистлер) — +11,86.
3. Испания (Ана Алонсо Родригес, Ориоль Кардона Колл) — +26,50.
4. США (Анна Гибсон, Кэмерон Смит) — +42,99.
5. Италия (Альба де Сильвестро, Микеле Боскаччи) — +1.00,20.
6. Австрия (Йоханна Химер, Пауль Вербняк) — +1.07,68.
7. Германия (Татьяна Паллер, Финн Хеш) — +1.42,04.
8. Китай (Сидан Ючжень, Бу Люэр) — +2.24,22.
9. Польша (Ивона Янушик, Ян Елантковски) — +2.40,99.
10. Норвегия (Ида Вальдаль, Ханс-Инге Клетте) — +3.13,89.
11. Словакия (Марианна Ягерчикова, Якуб Сиарник) — +3.38,79.
12. Австралия (Лара Хэмилтон, Филлип Беллингхэм) — +5.36,01.