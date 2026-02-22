Бьорндален: «Отсутствие России вредит общему уровню соревнований. FIS очень плохо делает свою работу»

— Нет, мне точно было не трудно это принять. Мой рекорд держался немало лет, это было здорово. Но спорт не стоит на месте, он развивается. Теперь у нас 6−7 дисциплин в нашем виде спорта. А когда мы начинали, было 3. В любом случае взять столько золотых медалей, как Йоханнес Клебо… Да он сумасшедший, понимаете?! На данный момент он лучший атлет и быстрейший лыжник во всей истории лыжных гонок. Он не просто отличный спринтер, он хорош во всем, он хорош на финише, он обожает опережать соперников и спокойно приезжать первым, он хорош на длинных дистанциях. То, что он делает сейчас, — это очень-очень высокий уровень.