Бьорндален: «Отсутствие России вредит общему уровню соревнований. FIS очень плохо делает свою работу»

В числе прочего Бьорндален выразил мнение, что отсутствие России вредит общему уровню соревнований. Кроме того, Уле-Эйнар признался, что не считает норвежца Йоханнеса Клебо самым великим лыжником, несмотря на установленный им рекорд по количеству золотых медалей (11) на зимних Олимпийских играх.
— Уле, твой олимпийский рекорд по медалям уже был побит здесь, в Италии, на этой Олимпиаде. Скажи, что ты думаешь об этом? Что ты думаешь о Йоханнесе Клебо? Тебе было трудно это принять, когда ты смотрел, как это происходило буквально в прямом эфире? Как это чувствовалось?
— Нет, мне точно было не трудно это принять. Мой рекорд держался немало лет, это было здорово. Но спорт не стоит на месте, он развивается. Теперь у нас 6−7 дисциплин в нашем виде спорта. А когда мы начинали, было 3. В любом случае взять столько золотых медалей, как Йоханнес Клебо… Да он сумасшедший, понимаете?! На данный момент он лучший атлет и быстрейший лыжник во всей истории лыжных гонок. Он не просто отличный спринтер, он хорош во всем, он хорош на финише, он обожает опережать соперников и спокойно приезжать первым, он хорош на длинных дистанциях. То, что он делает сейчас, — это очень-очень высокий уровень.
Но опять же, Бьерн Дели для меня все еще вау! Он даже более великий для меня. Он бегал в другое время, когда конкуренция была гораздо выше, множество стран соревновалось на одном уровне. А сегодня есть фактически только норвежская команда. Они спокойно могут взять семь первых мест. Для меня это признак того, что FIS очень плохо делает свою работу. Это большая глупость, как они всеми силами пытаются не помогать другим странам расти и развиваться, чтобы достичь этого высокого уровня.
Сейчас Белоруссия и особенно Россия вообще не приезжают на Кубок мира. Это тоже вредит общему уровню соревнований. Нет хороших лыжников из Италии, из Германии, из Австрии. Из Франции один лыжник. У шведов все очень плохо в лыжах. Уровень конкуренции сейчас совсем другой.
Так что для меня Бьерн Дели легенда. Да, у него восемь золотых медалей [а не 11, как у Клебо]. Но то, чего он достиг в свое время, — тогда это было гораздо тяжелее, чем сейчас, — сказал Бьорндален в интервью Okko.