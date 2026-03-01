Лыжница из Тюмени остановила чемпионку Олимпиады Степанову. Пантрина впервые в карьере выиграла спринт на ЧР

На чемпионате России-2026 в Южно-Сахалинске прошел спринт свободным стилем.
В этом виде программы лучшими два года назад на ЧР в Малиновке были Вероника Степанова, Елизавета Пантрина и Татьяна Сорина. С тех времен многое в российском спринте изменилось, поэтому тройка лучших на Сахалине могла быть совсем другой.
***
Топ-3 по итогам пролога составили Наталья Крамаренко, Екатерина Булычева и Арина Рощина. Сенсацией стало 13-е место Анастасии Фалеевой, которая последние несколько сезонов носит звание лучшей в этой дисциплине, а также 30-я позиция Алены Барановой — ее главной конкурентки.
Кстати, Сорина на старт не вышла. Степанова и Пантрина показали, что в полном порядке и адаптировались к местной трассе.
***
В четвертьфиналах все решалось на спусках. Из-за этого плотной борьбы не получилось. Кто лучше всех растолкался и отработал финишную прямую, тот и забрал две прямые путевки в следующую стадию соревнований.
Это сделали в первом забеге Наталья и Мария Крамаренко — две сестры из команды Свердловской области. Баранова конкуренции с ними не выдержала. Во втором аналогичное удалось Милене Габушевой и Софье Кузнецовой.
Затем Степанова и Пантрина спокойно справились со своими соперницами. Евгения Крупицкая и Булычева тоже обошлись без проблем. В заключительном четвертьфинале быстрее всех оказались белоруска Анна Королева и Рощина. Фалеева непривычно не прошла дальше.
Лаки-лузерами в полуфинал пробились Ксения Шорохова и Ольга Васильева.
***
В полуфинале Степанова немного испугала своих фанатов — шла последней. Возможно, такой была ее тактика, потому что вскоре Вероника вышла в лидеры и удержала свою первую позицию вплоть до финиша. Н. Крамаренко удержала свое второе место в борьбе с Габушевой.
После перформанса Степановой Пантрина и Крупицкая провели менее волнительный забег. Соперницы им не помешали оказаться в медальных разборках.
Габушева и Кузнецова по времени дополнили эту компанию в финале.
***
В финале Степанова и Крупицкая с одного из спусков отъехали от оппоненток, но Пантрина смогла к ним переложиться. Со спуска на стадион первой выкатилась Крупицкая, но удержать эту позицию у нее не вышло. Во время работы без палок Евгения немного оступилась и растеряла свою скорость. Ее пыталась обойти Степанова, но Пантрина по другой стороне от Крупицкой выдала такой мощный рывок на прямой, что забрала золото чемпионата России даже с запасом. Причем это случилось с ней впервые в карьере. Ранее Елизавета брала золото только в эстафете и командном спринте. Степанова, оставшаяся второй, явно такого перфоманса от Елизаветы не ожидала.
Чемпионат России-2026 по лыжным гонкам. Южно-Сахалинск
Спринт, свободный стиль
1. Елизавета Пантрина — 3.55,09
2. Вероника Степанова — +0,16
3. Евгения Крупицкая — +0,20
4. Милена Габушева — +2,58
5. Софья Кузнецова — +5,83
6. Наталья Крамаренко — +5,85.