Лыжница из Тюмени остановила чемпионку Олимпиады Степанову. Пантрина впервые в карьере выиграла спринт на ЧР

В финале Степанова и Крупицкая с одного из спусков отъехали от оппоненток, но Пантрина смогла к ним переложиться. Со спуска на стадион первой выкатилась Крупицкая, но удержать эту позицию у нее не вышло. Во время работы без палок Евгения немного оступилась и растеряла свою скорость. Ее пыталась обойти Степанова, но Пантрина по другой стороне от Крупицкой выдала такой мощный рывок на прямой, что забрала золото чемпионата России даже с запасом. Причем это случилось с ней впервые в карьере. Ранее Елизавета брала золото только в эстафете и командном спринте. Степанова, оставшаяся второй, явно такого перфоманса от Елизаветы не ожидала.