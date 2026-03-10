Лукашенко поздравил Свириденко с победой на Паралимпиаде

«Дорогой Роман! Поздравляю с завоеванием золотой медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Твоя победа, в честь которой был поднят национальный флаг и прозвучал гимн нашей страны на олимпийском стадионе в Италии, стала подтверждением лучших традиций белорусского паралимпийского спорта. Это большое достижение для тебя, страны и всех нас», — говорится в сообщении. Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых успехов.