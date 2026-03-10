Лукашенко поздравил Свириденко с победой на Паралимпиаде

МИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лыжника Романа Свириденко, принесшего сборной республики первую золотую медаль на Паралимпиаде 2026 года. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого».
«Дорогой Роман! Поздравляю с завоеванием золотой медали на зимних Паралимпийских играх 2026 года. Твоя победа, в честь которой был поднят национальный флаг и прозвучал гимн нашей страны на олимпийском стадионе в Италии, стала подтверждением лучших традиций белорусского паралимпийского спорта. Это большое достижение для тебя, страны и всех нас», — говорится в сообщении. Президент пожелал спортсмену крепкого здоровья, счастья и новых успехов.
Ранее Свириденко выиграл спринт на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Таким образом, сборная Белоруссии завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Паралимпийские игры завершатся 15 марта. Как ранее сообщал ТАСС, в них принимают участие шесть российских спортсменов. Атлеты из России и Белоруссии выступают на Паралимпиаде с национальной символикой впервые за 12 лет.