Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свириденко стал серебряным призером зимней Паралимпиады

Роман Свириденко ранее стал чемпионом в лыжном спринте, добыв первую награду для сборной Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Белорус Роман Свириденко стал серебряным призером зимних Паралимпийских игр, которые проходят в Италии, сообщает Sputnik.

В лыжных гонках на десять километров классическим стилем с раздельным стартом Свириденко показал второе время — 27 минут 38,4 секунды.

Золотую медаль в этих соревнованиях завоевал француз Карл Табуре с результатом 27 минут 10,7 секунды.

Это вторая медаль нынешних зимних Игр для Свириденко — ранее он стал чемпионом в лыжном спринте, добыв первую медаль для сборной Беларуси.

Что касается белорусской лыжницы Дарьи Федькович, то она замкнула десятку в гонке с раздельного старта на десять километров классикой у женщин.

Также сегодня состоялась женская индивидуальная гонка на десять километров в классах LW10 — LW12 (сидя). Из 19 участниц белоруска Лидия Лобан с временем 30 минут 7,9 секунды стала одиннадцатой, еще одна представительница Беларуси Валентина Бирило — четырнадцатой (30 минут 53,1 секунды).

Беларусь на Играх представляют Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко. Все они выступают в лыжных гонках.

Продолжатся соревнования 14 марта — в этот день пройдут эстафеты, а 15 марта — индивидуальные гонки на 20 километров свободным стилем.