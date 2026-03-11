Свириденко стал серебряным призером зимней Паралимпиады

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Белорус Роман Свириденко стал серебряным призером зимних Паралимпийских игр, которые проходят в Италии, сообщает Sputnik.
В лыжных гонках на десять километров классическим стилем с раздельным стартом Свириденко показал второе время — 27 минут 38,4 секунды.
Золотую медаль в этих соревнованиях завоевал француз Карл Табуре с результатом 27 минут 10,7 секунды.
Это вторая медаль нынешних зимних Игр для Свириденко — ранее он стал чемпионом в лыжном спринте, добыв первую медаль для сборной Беларуси.
Что касается белорусской лыжницы Дарьи Федькович, то она замкнула десятку в гонке с раздельного старта на десять километров классикой у женщин.
Также сегодня состоялась женская индивидуальная гонка на десять километров в классах LW10 — LW12 (сидя). Из 19 участниц белоруска Лидия Лобан с временем 30 минут 7,9 секунды стала одиннадцатой, еще одна представительница Беларуси Валентина Бирило — четырнадцатой (30 минут 53,1 секунды).
Беларусь на Играх представляют Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко. Все они выступают в лыжных гонках.
Продолжатся соревнования 14 марта — в этот день пройдут эстафеты, а 15 марта — индивидуальные гонки на 20 километров свободным стилем.