Зимние Паралимпийские игры завершились: на каком месте белорусы?

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые с 6 по 15 марта проходили в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо — объявлены закрытыми, сообщает Sputnik.
Церемония закрытия прошла накануне на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д’Ампеццо.
В общей сложности в Играх принимали участие около 665 спортсменов, которые разыграли 79 комплектов медалей в шести видах спорта: парагорнолыжном спорте, парабиатлоне, паралыжных гонках, парахоккее, парасноуборде и керлинге на колясках.
Беларусь представляли Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко. Все они выступают в лыжных гонках.
С Игр белорусская команда возвратилась с двумя наградами: золотой и серебряной. Их в соревнованиях по лыжному инваспорту завоевал Роман Свириденко. Он стал победителем в спринте и завоевал «серебро» в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
А вот трем белорусским спортсменкам добраться до подиума не удалось. Лидия Лобан, Валентина Бирило и Дарья Федькович остались без медалей.
Таким образом, Беларусь с двумя наградами заняла 17-е место в медальном зачете. Всего там фигурируют спортсмены из 27 стран.
Победителем по этому показателю стал Китай, параатлеты из этой страны завоевали 44 медали (15 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых), на втором месте США с 24 наградами (13−5−6), а на третьем — Россия, в активе которой 12 медалей (8−1−3).
На этой Паралимпиаде белорусы выступали уже не в нейтральном статусе, а с национальным флагом и гимном.