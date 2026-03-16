Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимние Паралимпийские игры завершились: на каком месте белорусы?

На Паралимпиаде 2026 года белорусы выступали уже не в нейтральном статусе, а с флагом страны и гимном.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые с 6 по 15 марта проходили в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо — объявлены закрытыми, сообщает Sputnik.

Церемония закрытия прошла накануне на олимпийском стадионе для керлинга в Кортина-д’Ампеццо.

В общей сложности в Играх принимали участие около 665 спортсменов, которые разыграли 79 комплектов медалей в шести видах спорта: парагорнолыжном спорте, парабиатлоне, паралыжных гонках, парахоккее, парасноуборде и керлинге на колясках.

Беларусь представляли Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович и Роман Свириденко. Все они выступают в лыжных гонках.

С Игр белорусская команда возвратилась с двумя наградами: золотой и серебряной. Их в соревнованиях по лыжному инваспорту завоевал Роман Свириденко. Он стал победителем в спринте и завоевал «серебро» в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

А вот трем белорусским спортсменкам добраться до подиума не удалось. Лидия Лобан, Валентина Бирило и Дарья Федькович остались без медалей.

Таким образом, Беларусь с двумя наградами заняла 17-е место в медальном зачете. Всего там фигурируют спортсмены из 27 стран.

Победителем по этому показателю стал Китай, параатлеты из этой страны завоевали 44 медали (15 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых), на втором месте США с 24 наградами (13−5−6), а на третьем — Россия, в активе которой 12 медалей (8−1−3).

На этой Паралимпиаде белорусы выступали уже не в нейтральном статусе, а с национальным флагом и гимном.

