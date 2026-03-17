Бородавко рассказал о роли норвежцев в отстранении российских лыжников

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «РИА Новости», что норвежцы приложили максимум усилий для отстранения россиян от международных соревнований.
С 2022 года российские спортсмены были отстранены от стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). В октябре 2025 года федерация оставила в силе запрет, однако уже в декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал это решение неправомерным. В итоге FIS разрешила россиянам подавать заявки на нейтральный статус, который получили Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Никита Денисов.
«Это (возвращение) возможно только жестким политическим решением — через сильное давление. Примерно так же, как было с отстранением. Норвежцы сделали все, чтобы нас отстранить и убрать. А когда они увидели, что все доведено до неприличия, стало ясно, что это создает диссонанс», — заявил Бородавко.
Тренер отметил, что норвежцы добились своего: они подготовили команду, показали величие и теперь готовы допустить россиян, так как без них интерес к соревнованиям падает. «Они понимают: при падении интереса в других странах начнутся отказы от проведения международных соревнований и Кубок мира может потерять популярность. Они останутся вариться между собой, а это им тоже не интересно», — добавил он.
Ранее норвежские лыжники доминировали на Олимпиаде-2026 в Италии: Йоханнес Клебо выиграл шесть золотых медалей из шести возможных. Россияне в нейтральном статусе не смогли завоевать наград. Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и пятое в марафоне, Непряева была дисквалифицирована в гонке на 50 км из-за ошибки со сменой лыж.