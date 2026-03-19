Сборная Казахстана по прыжкам с трамплина завоевала три медали на турнире в Польше

В польском городе Закопане завершился престижный турнир по прыжкам с трамплина Orlen Cup, участие в котором принимали казахстанские спортсмены.
Золотую медаль завоевал Сергей Ткаченко. Казахстанец выиграл соревнования среди взрослых.
В категории среди спортсменов не старше 21-го года на третью ступень пьедестала поднялся Даниил Калинкин. Также третьим стал еще один казахстанец Артем Мешков. Атлет завоевал бронзовую медаль в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет.
Добавим, что ранее в юношеской возрастной категории Керейхан Кабдулла финишировал первым, а Александр Филоненко — третьим.