Белоруска выиграла юниорский чемпионат мира по фристайлу

Белорусская спортсменка стала чемпионкой мира по лыжной акробатике, уверенно опередив соперниц из Канады и Украины.

Источник: Министерство спорта Республики Беларусь

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Белоруска Любовь Пилипенко завоевала золото юниорского чемпионата мира по фристайлу, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Беларуси.

«На юниорском первенстве в швейцарском Айроло Пилипенко в финале исполнила прыжок на 83,47 балла», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, второе место заняла канадка Александра Монтмини — у нее 80,32 балла. На третьем месте расположилась Диана Яблонская из Украины с результатом 77,80 балла.

Ранее на турнире среди юниоров белорус Владислав Вознюк завоевал бронзу. В финале спортсмен исполнил прыжок, за который ему присудили 92,00 балла.

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поздравил Любовь Пилипенко с победой и отметил, что ее успех демонстрирует высокий уровень подготовки и преданность делу.

«Ты продемонстрировала высокий уровень мастерства и силы духа, что еще раз подтверждает высокие стандарты белорусской школы фристайла», — подчеркнул министр.

Согласно решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), белорусские фристайлисты выступают на турнире в нейтральном статусе.