Большунов выиграл масс-старт на чемпионате России

Большунов выиграл масс-старт на чемпионате России в Мончегорске.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов одержал победу в 70-километровом масс-старте классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске (Мурманская область).

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 52 минуты 55,4 секунды. Вторым стал Алексей Червоткин (отставание — 1,4 секунды), третьим — Илья Семиков (+2,2).

Мужской масс-старт завершил программу чемпионата России в Мончегорске. В субботу Карина Гончарова одержала победу в гонке на 50 километров.