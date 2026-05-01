«Не самое престижное мероприятие». Большунов снова хейтит итоги Олимпиады

Звездный российский лыжник Александр Большунов вновь критически высказался об уровне турнира на Играх-2026. Ранее лидер нашей сборной, не допущенный до главных стартов четырехлетия по политическим причинам, называл эти соревнования «цирком». Теперь же Сан Саныч развил мысль, отметив, что организаторы Олимпиады устроили для лидеров Кубка мира тепличные условия, закрыв дорогу их главным конкурентам. «Олимпиада — самое престижное мероприятие, но последние годы не самое престижное. Олимпийские игры работают по приглашению: если ты из России и сильный спортсмен, тебя не пригласят, чтобы ты не мешал завоевывать медали», — заявил Большунов в рамках просветительского марафона «Знание. Первые» на этой неделе.
FIS лоббировала интересы Клебо?
Большунов пытался попасть на Олимпиаду-2026, но не получил от FIS нейтрального статуса. Официальные причины не озвучивались, но вероятно, что дело в принадлежности спортсмена к ЦСКА и его участии в политическом мероприятии после начала СВО. Этот вердикт Александр пытался оспорить в суде перед самым стартом Игр, но выездная панель спортивного арбитража отказалась рассматривать дело по формальным причинам. Об апелляции лыжника в обычную коллегию CAS в данный момент ничего не известно, хотя сроки обжалования давно прошли. Зато Сан Саныч постоянно хейтит МОК и международную федерацию в интервью российским СМИ.
«Смотрел скиатлон в начале Олимпиады. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай. Все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк», — сказал Большунов «СЭ» 21 февраля перед стартом чемпионата России на Сахалине.
«Видимо, до Олимпийских игр они не хотели решать. Отстранили, ну и бегайте в России, — рассуждал Большунов на тех же стартах в эфире “России 24”. — Я когда-то спрашивал у Юрия Викторовича Бородавко (личного тренера спортсмена. — Прим. “СЭ”) про апелляцию, он мне ответил, что это невозможно, говорит: “Это как минимум от трех месяцев до полугода будут рассматривать”. Но, как показала практика, на самом деле все это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы. Сейчас я понимаю все. Но понимаю и то, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6».
Последний пассаж — намек на то, что организаторы Игр пролоббировали интересы норвежца Йоханнеса Клебо, который завоевал на Олимпиаде-2026 шесть золотых медалей из шести возможных и установил рекорд для «зимников», став 11-кратным олимпийским чемпионом. На марафоне «Знание. Первые» Сан Саныч развил эту мысль, отметив, что ему не одобрили нейтральный статус, поскольку опасались, что он отберет медали у Клебо и других норвежцев. Насколько реальным было такое развитие событий, сказать сложно. Перед Играми Большунов выглядел не лучшим образом даже на внутренней арене, но затем быстро набрал форму. В концовке сезона он одержал в России семь побед в восьми гонках, в том числе в тех, где выступал участник Олимпиады и Кубка мира Савелий Коростелев.
«Если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда»
Как бы то ни было, для многих очевидно, что возвращение на международную арену остается для Большунова приоритетом. Многие специалисты отмечают, что Александру трудно находить мотивацию в ситуации, когда он заперт в Кубке России и чемпионате страны.
«Стараюсь всегда ставить самые высокие задачи. Но в последние годы, когда отстранили от международных стартов, больших целей не ставил, как получится, — сказал трехкратный олимпийский чемпион на марафоне “Знание. Первые”. — Сейчас все же есть тенденции к допуску до международных стартов. Соревнования в России у нас развиваются с каждым годом, но хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене, доказать, что если спортсмен сильный, то он будет сильным всегда».
«Александр в каждом интервью кричит, что он хочет вернуться на международную арену. Он готов к этому и приложит все силы, чтобы достичь прежнего уровня. Все, что будет зависеть от него как от спортсмена, он сделает максимально качественно, — заявил в интервью Sport24 тренер лыжника Юрий Бородавко. — Очевидно, что есть другие силы, из-за которых шанс для наших спортсменов выступать на Кубке мира составляет не сто процентов. В межсезонье мы будем готовиться под международный сезон. Многие мои спортсмены подавали заявки и в прошлом году. Возможно, FIS даже не будет выставлять какие-то критерии. Если рекомендации МОК выполнят, никаких ограничений у нас не будет».
Смена спортивного гражданства — не вариант
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила, что примет решение по поводу программы нейтральных атлетов на сезон-2026/27 в ближайшие месяцы — после выборов президента организации. Они состоятся в Белграде (Сербия) 11 июня. Заявки на данный момент подали Анна Фалькенберг (Дания), Александр Оспельт (Лихтенштейн), Декстер Пейн (США), Виктория Гослинг (Великобритания) и действующий президент Йохан Элиаш. Последний ради продления срока своих полномочий был вынужден получить гражданство Грузии. Страны, которые ранее представлял чиновник, — Швеция и Великобритания — отказались поддержать его кандидатуру.
Считается, что в случае переизбрания Элиаша FIS, ранее отказавшая большой группе российских лыжников якобы из-за проблем с антидопинговым тестированием, может смягчить свой подход. Рекомендаций МОК по беспрепятственному допуску наших спортсменов на данный момент нет, но федерации водных видов спорта, дзюдо и тхэквондо уже сняли практически все санкции. В зимних дисциплинах этот процесс пока идет со скрипом, и, например, бывший офицер британских ВВС Виктория Гослинг заявляла о намерении продолжить дискриминационную политику в случае прихода к власти в FIS.
Если ситуация с допуском Большунова радикально не улучшится, то единственным вариантом для его возвращения на международную арену может стать смена спортивного гражданства. В интервью «России 24» Сан Саныч говорил, что такие предложения у него были, но звездный спортсмен от них отказался. «Чего мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? То есть это как бы непередаваемо. Особенно в такое время сейчас, даже и неохота об этом говорить и вспоминать», — озвучил свою позицию титулованный лыжник.