«Берегитесь все». Вяльбе рассказала о возвращении Терентьевой после рождения второго ребенка

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе анонсировала возвращение в спорт ведущей отечественной лыжницы Натальи Терентьевой (Непряевой).

Источник: tvzvezda.ru

28 апреля Терентьева второй раз стала матерью, родив сына своему мужу, лыжнику Александру Терентьеву.

«Она вернется еще лучше, чем была. 20 мая она уже едет на сбор. Как минимум. А как максимум — берегитесь все остальные. Бегайте, это же такой кайф. Сейчас никто не запрещает с детьми ездить. Это у нас было, что мама в пяти километрах с Францем (сыном Вяльбе — прим. Sport24) в другой гостинице жили», — заявила Вяльбе в интервью РИА Новости.

30-летняя Наталья Терентьева — олимпийская чемпионка, победительница Кубка мира и многодневки «Тур де Ски».