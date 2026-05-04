«Плевать на должность — у меня есть имя». Вяльбе — об уходе с поста президента ФЛГР

В ближайшее время все «лыжные» федерации страны будут объединены в Ассоциацию лыжных видов спорта России под руководством Дмитрия Свищева.
«Новый руководитель говорит, что готов идти со мной дальше. Мне реально плевать, как называется моя должность. У меня есть имя, а должность не имеет значения. И если я остаюсь в обойме и продолжаю отвечать за лыжные гонки, почему должна рвать волосы, стучаться головой об стену и кричать: “Караул, помогите, все плохо”? Нет. Все не так плохо. И я хочу, чтобы мы все смогли из происходящего почерпнуть больше положительного.
Сейчас у меня философия такая: если ты не можешь что-то изменить, это надо принять. Каждый человек принимает вещи по-разному. Вот в нашей ситуации: все хорошо работает, почему надо объединять, разъединять? Но если ты реально никак не можешь на это повлиять, то тратить нервы и бороться с ветряными мельницами — КПД будет не очень большой. Может, тогда лучше принять ситуацию и извлечь из нее что-то положительное?" — заявила Вяльбе в интервью РИА Новости.