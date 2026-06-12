Свищев рассказал о работе с новым руководством FIS

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Федерация лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) работает с новым руководством Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для возвращения российских спортсменов. Об этом ТАСС заявил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.
Ранее ТАСС сообщал, что представитель Лихтенштейна Александр Оспельт победил на выборах президента FIS, которые прошли на конгрессе организации в Белграде. Он на один голос опередил возглавлявшего FIS с 2021 года шведа Йохана Элиаша.
«Наша делегация проводила встречи и работу на конгрессе. Сейчас еще больше усилим работу, чтобы спортсмены вернулись на международные старты. Мы ведем работу и с комиссиями, и с руководителями», — сказал Свищев.
Оспельту 58 лет, у него юридическое образование, он владеет компанией Legacon Trust Establishment. С 2016 по 2023 год был президентом лыжной федерации своей страны. В 2024-м вошел в совет FIS.