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Российские ски-альпинисты продолжат выступать в нейтральном статусе

Международная федерация придерживается текущих рекомендаций МОК.

Источник: Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ски-альпинисты из России продолжат выступать в нейтральном статусе на международных турнирах. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации ски-альпинизма (ISMF).

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Никита Филиппов выражал надежду на допуск российских спортсменов с флагом и гимном страны.

«Позиция ISMF остается в соответствии с текущими рекомендациями и указаниями Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия спортсменов с российскими паспортами в международных спортивных соревнованиях, что отражено в критериях ISMF для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISMF, — отметил собеседник агентства. — 14 октября 2023 года пленарное заседание ISMF утвердило процедуру участия имеющих право на участие спортсменов с российскими паспортами в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов в соответствии с рекомендацией МОК международным федерациям. В рамках текущей процедуры, имеющие право на участие взрослые спортсмены могут участвовать только в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) и при условии соответствия требованиям, прохождения независимых проверок и соблюдения критериев ISMF для участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях ISMF».

«Как было недавно продемонстрировано в отношении юных спортсменов, критерии ISMF пересматриваются и обновляются в соответствии с рекомендациями МОК, — продолжили в организации. — В соответствии с обновленной рекомендацией МОК, опубликованной в декабре 2025 года, ISMF внесла поправки в свои критерии, чтобы уточнить, что российские юные спортсмены больше не подлежат требованиям лицензирования AIN и могут участвовать во всех международных юношеских соревнованиях, включая командные дисциплины, без ограничений в соответствии с критериями AIN. Эти поправки применяются только к юношеским категориям и не затрагивают правила, применимые к соревнованиям среди взрослых. В случае изменения рекомендаций МОК в будущем ISMF пересмотрит свои критерии в соответствии со своими установленными процедурами управления».

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