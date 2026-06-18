Российские ски-альпинисты продолжат выступать в нейтральном статусе

«Как было недавно продемонстрировано в отношении юных спортсменов, критерии ISMF пересматриваются и обновляются в соответствии с рекомендациями МОК, — продолжили в организации. — В соответствии с обновленной рекомендацией МОК, опубликованной в декабре 2025 года, ISMF внесла поправки в свои критерии, чтобы уточнить, что российские юные спортсмены больше не подлежат требованиям лицензирования AIN и могут участвовать во всех международных юношеских соревнованиях, включая командные дисциплины, без ограничений в соответствии с критериями AIN. Эти поправки применяются только к юношеским категориям и не затрагивают правила, применимые к соревнованиям среди взрослых. В случае изменения рекомендаций МОК в будущем ISMF пересмотрит свои критерии в соответствии со своими установленными процедурами управления».