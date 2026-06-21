Нортуг — об отсутствии россиян: «Мировые лыжи страдают от недостатка конкуренции»

— Я скучаю по прежней конкуренции между россиянами и норвежцами. За этим было очень круто наблюдать, в этих соревнованиях было интересно принимать участие. Уверен, большинство фанатов по всему миру думают точно так же. Не очень здорово, когда в первой десятке каждой гонки одни и те же норвежцы, — сказал Нортуг в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.