Нортуг — об отсутствии россиян: «Мировые лыжи страдают от недостатка конкуренции»

— Как вы относитесь к возможному полному возвращению россиян на международную арену?
— Я абсолютно убежден в том, что мировые лыжи сейчас страдают от недостатка конкуренции на самом высоком уровне. На протяжении многих лет россияне доминировали на международной арене, были главными соперниками норвежцев. Сейчас на первых местах всегда одинаковые фамилии.
— В России тоже многие этим недовольны.
— Я скучаю по прежней конкуренции между россиянами и норвежцами. За этим было очень круто наблюдать, в этих соревнованиях было интересно принимать участие. Уверен, большинство фанатов по всему миру думают точно так же. Не очень здорово, когда в первой десятке каждой гонки одни и те же норвежцы, — сказал Нортуг в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.