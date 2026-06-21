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Нортуг: «Большунов нужен мировым лыжам, чтобы конкурировать с норвежцами. Все видели, что было в прошлом сезоне»

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг в интервью корреспонденту Sport24 Петру Шатрову заявил, что трехкратный победитель Игр Александр Большунов необходим мировым лыжам.

Источник: РИА "Новости"

— Александра Большунов все еще среди лучших в мире или его время ушло?

— Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами.

— Он сам говорил про недостаток мотивации.

— Очевидно, что сейчас ему непросто найти мотивацию бегать внутри России. Я полностью его понимаю, но время Большунова точно не ушло. Ему остается лишь ждать, когда он сможет вернуться.