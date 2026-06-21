Нортуг: «Большунов нужен мировым лыжам, чтобы конкурировать с норвежцами. Все видели, что было в прошлом сезоне»

— Большунов по-прежнему невероятный лыжник. Это тот человек, который нужен мировым лыжам, чтобы составлять конкуренцию норвежцам. Все видели, что было в прошлом сезоне. Я не сомневаюсь, что он будет одним из сильнейших в мире, если получит возможность соревноваться с иностранцами.