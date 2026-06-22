Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил РИА Новости, что вновь отказался бы от поездки на Олимпийские игры без флага и гимна, если бы получил такое приглашение.
Крюков выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере в личном спринте. В 2018 году он отказался от выступления на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, назвав выступление на таких условиях унижением.
«За восемь лет моя позиция не изменилась: если бы меня сейчас пригласили на Олимпиаду без флага и гимна, я бы снова отказался ехать. Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна», — заявил Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ «Орленок».
«По себе знаю: как только нам запретили выступать под нашим флагом, я перестал смотреть лыжи по телевизору. У человека, который живет этим видом спорта, просто пропадает интерес. Для молодых людей, начинающих свой путь в профессиональном спорте, это большой удар; они теряют мечту стать олимпийскими чемпионами», — отметил он в беседе с юными журналистами.
В октябре 2025 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие россиян и белорусов в международных турнирах. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках на Олимпиаде-2026 выступили россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Интервью с Никитой Крюковым состоялось в ВДЦ «Орленок» в рамках работы «Медиалаборатории» — совместного просветительского проекта детского центра с международной медиагруппой «Россия сегодня» для российских и зарубежных школьников.