Крюков назвал предательством участие в Олимпиаде под нейтральным флагом

«За восемь лет моя позиция не изменилась: если бы меня сейчас пригласили на Олимпиаду без флага и гимна, я бы снова отказался ехать. Для меня это предательство: ты не имеешь права выступать за свою страну без флага, без гимна», — заявил Крюков в разговоре с юнкорами в ВДЦ «Орленок».