Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион по лыжам Сергей Устюгов завершил карьеру: «Есть официальное заявление»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подтвердила информацию насчет карьеры Сергея Устюгова.

Источник: РИА "Новости"

"У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили ее в FIS.

Теперь Сергея уже нет в пуле тестирования. Это тоже дает основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях внутри России", — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

34-летний Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете и двукратным чемпионом мира 2017 года.