Олимпийский чемпион по лыжам Сергей Устюгов завершил карьеру: «Есть официальное заявление»

"У меня есть официальное заявление от Устюгова о том, что он закончил спортивную карьеру. Он написал бумагу о том, что хочет выйти из международного антидопингового пула, а мы отправили ее в FIS.
Теперь Сергея уже нет в пуле тестирования. Это тоже дает основание полагать, что Устюгов больше не примет участия в соревнованиях внутри России", — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
34-летний Устюгов является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете и двукратным чемпионом мира 2017 года.