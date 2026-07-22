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Большунов во второй раз стал отцом

Большунов и его супруга Анна в совместном посте в социальных сетях сообщили о рождении дочери, которую назвали Оливия. В августе 2022 года у Большуновых родилась первая дочь Ева.

Источник: РБК Спорт

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов во второй раз стал отцом. Об этом Большунов и его супруга Анна (в девичестве Жеребятьева) сообщили в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно, твои мама, папа и сестренка Ева», — подписали супруги.

Александр и Анна Большуновы, находящиеся в браке с 2021 года, уже воспитывают дочь Еву, которая родилась в 2022‑м.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпиад. Один раз становился чемпионом мира, шесть раз — серебряным призером мировых первенств, один раз — бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Анна Большунова ранее была профессиональной лыжницей. Она чемпионка мира среди юниоров в эстафете, двукратная чемпионка мира среди юниоров по лыжероллерам, чемпионка России в эстафете. Закончила карьеру в 2021 году из-за травмы позвоночника.