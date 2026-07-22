Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов во второй раз стал отцом. Об этом Большунов и его супруга Анна (в девичестве Жеребятьева) сообщили в Instagram (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России).