Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжница Степанова рассказала, как обходит европейские санкции: «Кретинам в Брюсселе этого не объяснить»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова объяснила, как отечественные атлеты получают инвентарь в обход европейских санкций.

Источник: РИА "Новости"

«Мне верой и правдой служат “предметы роскоши” стоимостью более 300 евро Лыжероллеры, ботинки, палки, шлем — из Европы. Под евро-санкциями. Официально не продаются. Но… вода дырочку найдет — так сами производители говорят, когда говорю, что никуда их продукты не пропали — они ведь отнюдь не наивные люди.

Но кретинам в Брюсселе этого не объяснить. А может они и не кретины вовсе, а может они сами вложились в посредников, которые «предметы роскоши» в братские, но неподсанкционные республики отправляют регулярно?", — написала Степанова в своем телеграм-канале.