Лыжница Степанова рассказала, как обходит европейские санкции: «Кретинам в Брюсселе этого не объяснить»

«Мне верой и правдой служат “предметы роскоши” стоимостью более 300 евро Лыжероллеры, ботинки, палки, шлем — из Европы. Под евро-санкциями. Официально не продаются. Но… вода дырочку найдет — так сами производители говорят, когда говорю, что никуда их продукты не пропали — они ведь отнюдь не наивные люди.
Но кретинам в Брюсселе этого не объяснить. А может они и не кретины вовсе, а может они сами вложились в посредников, которые «предметы роскоши» в братские, но неподсанкционные республики отправляют регулярно?", — написала Степанова в своем телеграм-канале.