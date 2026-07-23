Лыжница Степанова рассказала, как обходит европейские санкции: «Кретинам в Брюсселе этого не объяснить»

Но кретинам в Брюсселе этого не объяснить. А может они и не кретины вовсе, а может они сами вложились в посредников, которые «предметы роскоши» в братские, но неподсанкционные республики отправляют регулярно?", — написала Степанова в своем телеграм-канале.