Бородавко: «С Большуновым не обсуждали, когда он должен быть на сборах. Не переживаю за его физическую готовность»

"Пока мы с Александром Большуновым не обсуждали, когда именно он должен быть на сборах. Это станет известно в ближайшее время. У меня нет никаких вопросов к его предсезонной подготовке. Он активно тренировался, хотя и пропускал первые сборы. Много он точно не упустил, несмотря на то, что полного цикла восстановления не было.
Я вообще не переживаю за его физическую готовность. Сейчас только июль и у него есть еще три-четыре месяца для того, чтобы набрать оптимальную форму. Все разговоры о его бездействии во время пребывания с семьей или вообще о возможном завершении карьеры — сплетни. Такое даже обсуждать не хочется", — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Ранее Большунов признался, что отсутствие международных стартов влияет на его мотивацию, а последние сезоны показали проблемы с выходом на оптимальную форму в начале года.