Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бородавко: «С Большуновым не обсуждали, когда он должен быть на сборах. Не переживаю за его физическую готовность»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о физической форме лыжника Александра Большунова.

Источник: РИА "Новости"

"Пока мы с Александром Большуновым не обсуждали, когда именно он должен быть на сборах. Это станет известно в ближайшее время. У меня нет никаких вопросов к его предсезонной подготовке. Он активно тренировался, хотя и пропускал первые сборы. Много он точно не упустил, несмотря на то, что полного цикла восстановления не было.

Я вообще не переживаю за его физическую готовность. Сейчас только июль и у него есть еще три-четыре месяца для того, чтобы набрать оптимальную форму. Все разговоры о его бездействии во время пребывания с семьей или вообще о возможном завершении карьеры — сплетни. Такое даже обсуждать не хочется", — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.

Ранее Большунов признался, что отсутствие международных стартов влияет на его мотивацию, а последние сезоны показали проблемы с выходом на оптимальную форму в начале года.