Бородавко: «С Большуновым не обсуждали, когда он должен быть на сборах. Не переживаю за его физическую готовность»

"Пока мы с Александром Большуновым не обсуждали, когда именно он должен быть на сборах. Это станет известно в ближайшее время. У меня нет никаких вопросов к его предсезонной подготовке. Он активно тренировался, хотя и пропускал первые сборы. Много он точно не упустил, несмотря на то, что полного цикла восстановления не было.