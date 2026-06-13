Российская триатлонистка завоевала бронзу на чемпионате Европы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Таррагоне.
Время россиянки составило 2 часа 1 минуту 3 секунды. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш (2:00.56), серебро завоевала бельгийка Жольен Вермейлен (2:00.58).
Чемпионат Европы завершится 14 июня.
Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.