Российская триатлонистка завоевала бронзу на чемпионате Европы

Время россиянки составило 2 часа 1 минуту 3 секунды. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш (2:00.56), серебро завоевала бельгийка Жольен Вермейлен (2:00.58).