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Российская триатлонистка завоевала бронзу на чемпионате Европы

Российская триатлонистка Рясова завоевала бронзу на чемпионате Европы.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Таррагоне.

Время россиянки составило 2 часа 1 минуту 3 секунды. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш (2:00.56), серебро завоевала бельгийка Жольен Вермейлен (2:00.58).

Чемпионат Европы завершится 14 июня.

Международная федерация триатлона (World Triathlon) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.