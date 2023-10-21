Анастасия Шкурдай и Алина Змушко остановились в шаге от наград на этапе Кубка мира по плаванию в Венгрии

В вечерней программе субботы состоялись двенадцать финалов, в трех из которых приняли участие белорусские спортсмены. В решающем заплыве на дистанции 100 метров на спине у женщин Анастасия Шкурдай заняла четвертое место, показав время 59,90 сек. Победу с новым мировым рекордом (57,33 сек) одержала Кейли Маккиоун из Австралии, второй и третьей финишировали канадки Кайли Масс и Ингрид Вилм. От бронзовой позиции Шкурдай отделили 26 сотых секунды.

Также на четвертой позиции по итогам финала на стометровке брассом у женщин расположилась белоруска Алина Змушко (1 мин 07,00 сек). Первенствовала в этом виде итальянка Бенедетта Пилато, серебро и бронза достались голландке Тес Схаутен и Моне Макшерри из Ирландии. В мужском финале на дистанции 50 метров брассом наш Илья Шиманович приплыл к финишу пятым с результатом 27,13 сек. Быстрее других в этом виде оказался китаец Цинь Хайан, вслед за ним расположились Адам Пити из Великобритании и американец Ник Финк.