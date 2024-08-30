Бокий стал 18-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Впервые Игорь Бокий, которому сейчас 30 лет, выступил на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне, сразу завоевав пять золотых медалей. Кроме того, Игорь шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета в Рио-де-Жанейро-2016 и пять — в Токио-2020.