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Бокий стал 18-кратным чемпионом Паралимпийских игр

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал свою вторую золотую медаль на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. Теперь в его активе 18 золотых наград Паралимпиад, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Сегодня в финальном заплыве стометровки на спине белорус показал время 56,60 сек. В финал Игорь Бокий вышел со вторым результатом, преодолев дистанцию за 58,97 сек.

Вчера Игорь Бокий стал чемпионом парижских Игр на дистанции 100 м баттерфляем. Теперь у нашего пловца 20 медалей в карьере на Паралимпиадах — 18 золотых и по одной серебряной и бронзовой.

Впервые Игорь Бокий, которому сейчас 30 лет, выступил на Паралимпийских играх в 2012 году в Лондоне, сразу завоевав пять золотых медалей. Кроме того, Игорь шесть раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета в Рио-де-Жанейро-2016 и пять — в Токио-2020.

В субботу, 31 августа, Игорь Бокий вместе с Евгением Коваленком выступит на дистанции 400 м вольным стилем. Предварительные заплывы запланированы на 11.20 по минскому времени, а финал намечен на 19.40.