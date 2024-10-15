Самая красивая пловчиха Игр в Париже подалась на сайт для взрослых: фото очаровательной Луаны Алонсо

После Игр Луана объявила о завершении спортивной карьеры ради учебы, однако ее фанаты предлагали ей поучаствовать в конкурсах красоты. Но девушка решила пойти другим путем, который, судя по всему, приносит больше денег в меньшие сроки, и создала свою страницу на известном сайте для взрослых.