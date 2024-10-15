Самая красивая пловчиха Игр в Париже подалась на сайт для взрослых: фото очаровательной Луаны Алонсо

К сожалению для поклонников двадцатилетней красавицы, ее выступление на Олимпиаде завершилось на этапе квалификации. Луана преодолела 100 метров баттерфляем за 1:03.09 секунды и заняла 29-е место из 31-го.
После Игр Луана объявила о завершении спортивной карьеры ради учебы, однако ее фанаты предлагали ей поучаствовать в конкурсах красоты. Но девушка решила пойти другим путем, который, судя по всему, приносит больше денег в меньшие сроки, и создала свою страницу на известном сайте для взрослых.
«Ваша любимая бывшая пловчиха. Обещаю, ты не пожалеешь об этом. Нам будет очень весело вместе (в переписке)», — говорится в профиле Луаны.