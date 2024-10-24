Российский пловец Минаков завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Кубок мира по плаванию разделен на три этапа. Первый этап состоялся в китайском Шанхае с 18 по 20 октября, второй этап проходит в Инчхоне и завершится 26 октября, третий этап пройдет с 31 октября по 2 ноября в Сингапуре.