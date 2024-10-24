Российский пловец Минаков завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Минаков занял третье место на дистанции 100 м баттерфляем на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в южнокорейском Инчхоне.
Россиянин показал результат 49,71 секунды. Первым стал швейцарец Ноэ Понти, преодолевший дистанцию за 48,81 секунды. Второе место занял нидерландец Нильс Корстанье (48,99). На этапе Кубка мира россиянин выступает в нейтральном статусе.
Минакову 22 года, он является трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. Также на счету спортсмена три медали чемпионата Европы 2021 года.
Кубок мира по плаванию разделен на три этапа. Первый этап состоялся в китайском Шанхае с 18 по 20 октября, второй этап проходит в Инчхоне и завершится 26 октября, третий этап пройдет с 31 октября по 2 ноября в Сингапуре.