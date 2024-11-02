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Американская пловчиха установила второй мировой рекорд за два дня

Пловчиха Смит побила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине на короткой воде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американка Реган Смит установила второй мировой рекорд за два дня, превзойдя лучший результат в истории на дистанции 200 метров на спине на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре.

Американка преодолела дистанцию за 1 минуту 58,83 секунды и превзошла рекорд, установленный австралийкой Кейли Маккиоун (1 минута 58,94 секунды) в ноябре 2020 года.

В пятницу Смит обновила собственный мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине (54,27).

Смит 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой.

Этап Кубка мира на короткой воде в Сингапуре завершится 2 ноября.