Американская пловчиха установила второй мировой рекорд за два дня

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американка Реган Смит установила второй мировой рекорд за два дня, превзойдя лучший результат в истории на дистанции 200 метров на спине на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре.
Американка преодолела дистанцию за 1 минуту 58,83 секунды и превзошла рекорд, установленный австралийкой Кейли Маккиоун (1 минута 58,94 секунды) в ноябре 2020 года.
В пятницу Смит обновила собственный мировой рекорд на дистанции 100 метров на спине (54,27).
Смит 22 года. Она является двукратной олимпийской чемпионкой.
Этап Кубка мира на короткой воде в Сингапуре завершится 2 ноября.