Американская пловчиха установила второй мировой рекорд за два дня

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американка Реган Смит установила второй мировой рекорд за два дня, превзойдя лучший результат в истории на дистанции 200 метров на спине на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Сингапуре.