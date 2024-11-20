Бывший рекордсмен мира по плаванию Чупков объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший рекордсмен мира и призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Антон Чупков принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.
«Решение связано только с моим желанием, ни с чем больше, — сказал Чупков. — В планах на самом деле много чего, но уже без профессионального спорта, плюс также готов быть полезным в развитии спорта, если это будет необходимо».
Чупкову 27 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом. Также на его счету две золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира, две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда европейских первенств. В 2019 году Чупков победил на чемпионате мира на дистанции 200 м брассом с мировым рекордом.