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Бывший рекордсмен мира по плаванию Чупков объявил о завершении карьеры

27-летний спортсмен является бронзовым призером Олимпийский игр.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший рекордсмен мира и призер Олимпийских игр по плаванию россиянин Антон Чупков принял решение завершить профессиональную карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

«Решение связано только с моим желанием, ни с чем больше, — сказал Чупков. — В планах на самом деле много чего, но уже без профессионального спорта, плюс также готов быть полезным в развитии спорта, если это будет необходимо».

Чупкову 27 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 200 м брассом. Также на его счету две золотые и две бронзовые медали чемпионатов мира, две золотые, две серебряные и одна бронзовая награда европейских первенств. В 2019 году Чупков победил на чемпионате мира на дистанции 200 м брассом с мировым рекордом.