Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Россияне завоевали золотые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете 4×50 метров. Соревнования проходят в Будапеште.

Источник: РИА "Новости"

У россиян в финальном заплыве выступали Мирон Лифинцев (спина), Кирилл Пригода (брасс), Арина Суркова (баттерфляй) и Дарья Трофимова (вольный стиль). Россияне показали результат 1 минута 35,36 секунды и установили рекорд Европы. Серебряными призерами стали канадцы, бронзовые медали завоевали американцы.

Лифинцев ранее завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине. В ноябре Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах.

На чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе выступают 27 российских пловцов. Турнир завершится 15 декабря.