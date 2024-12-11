Россияне выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

У россиян в финальном заплыве выступали Мирон Лифинцев (спина), Кирилл Пригода (брасс), Арина Суркова (баттерфляй) и Дарья Трофимова (вольный стиль). Россияне показали результат 1 минута 35,36 секунды и установили рекорд Европы. Серебряными призерами стали канадцы, бронзовые медали завоевали американцы.
Лифинцев ранее завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 100 метров на спине. В ноябре Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на участие российских и белорусских спортсменов в эстафетах.
На чемпионате мира в Будапеште в нейтральном статусе выступают 27 российских пловцов. Турнир завершится 15 декабря.