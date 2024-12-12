Клепикова стала пятой на стометровке вольным стилем на ЧМ по плаванию

Клепикова проплыла дистанцию в финале за 51,62 секунды. Она обновила свой собственный рекорд России, который поставила ранее на турнире в полуфинальном заплыве (51,68). Изначально достижение принадлежало Марии Каменевой (51,79), национальный рекорд был установлен в ноябре 2022 года.