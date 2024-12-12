Клепикова стала пятой на стометровке вольным стилем на ЧМ по плаванию

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российская пловчиха Дарья Клепикова заняла пятое место на стометровке вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде, который проходит в Будапеште.
Клепикова проплыла дистанцию в финале за 51,62 секунды. Она обновила свой собственный рекорд России, который поставила ранее на турнире в полуфинальном заплыве (51,68). Изначально достижение принадлежало Марии Каменевой (51,79), национальный рекорд был установлен в ноябре 2022 года.
Победительницей стала американка Гретчен Уолш с результатом 50,31 секунды. Второе место заняла француженка Бериль Гастальделло (50,63), а замкнула призовую тройку еще одна пловчиха из США Кейт Дугласс (50,73).
Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.