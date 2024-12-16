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Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

Стал известен размер призовых, которые получат российские пловцы за призовые места на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Zuma\TASS

По информации источника из документов Международной федерации плавания (World Aquatics), за золотые медали спортсменам и эстафетным командам выплатят по 10 тысяч долларов, за серебряные — по 8 тысяч, за бронзовые — по 7 тысяч. Кроме того, мужская сборная России получит 25 тысяч долларов за мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

Таким образом, наибольшие призовые — более 20 тысяч долларов — за выступление на ЧМ получат Мирон Лифинцев и Кирилл Пригода. Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира (два личных и три командных золота), а Пригода трижды победил в составе эстафеты и трижды стал вторым на индивидуальных дистанциях.

Сборная России заняла второе место в медальном зачете ЧМ. Всего российские пловцы, выступавшие на турнире в Будапеште в нейтральном статусе, завоевали десять медалей — шесть золотых и четыре серебряных.