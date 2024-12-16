Стал известен размер призовых российских пловцов за медали на чемпионате мира

По информации источника из документов Международной федерации плавания (World Aquatics), за золотые медали спортсменам и эстафетным командам выплатят по 10 тысяч долларов, за серебряные — по 8 тысяч, за бронзовые — по 7 тысяч. Кроме того, мужская сборная России получит 25 тысяч долларов за мировой рекорд в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.