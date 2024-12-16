Российские пловцы заработали $117 тыс. призовых на чемпионате мира в Будапеште

Российские пловцы выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, всего от России на турнире выступили 27 пловцов. Турнир в Будапеште прошел с 10 по 15 декабря. В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий, в их числе выступление в нейтральном статусе. В ноябре 2024 года World Aquatics скорректировала критерии допуска нейтральных спортсменов, позволив им участвовать в эстафетах. Также упростились условия получения допуска, теперь его могут получить представители спортивных обществ ЦСКА и «Динамо».