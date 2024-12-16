Российские пловцы заработали $117 тыс. призовых на чемпионате мира в Будапеште

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены заработали $117 тыс. призовых по итогам чемпионата мира по плаванию на короткой воде. Это следует из регламента Международной федерации плавания (World Aquatics).
За победу в одной дисциплине спортсмены должны получить $10 тыс., за второе место — $8 тыс., за третье — $7 тыс. За установление мирового рекорда пловцам положена награда в размере $25 тыс.
Золотые медали у россиян выиграли Мирон Лифинцев (50 метров брассом и 100 метров брассом), Илья Бородин (400 метров комплексным плаванием), также россияне завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете на дистанциях 4×50 метров и 4×100 метров, а также в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров с мировым рекордом. Серебряные награды завоевали Кирилл Пригода (50 метров брассом, 100 метров брассом, 200 метров брассом) и Евгения Чикунова (200 метров брассом).
В общей сложности российские спортсмены заработали $117 тыс. призовых по итогам чемпионата мира. Призовые деньги будут выплачены World Aquatics напрямую соответствующей федерации-члену только после получения всех результатов лабораторного допинг-контроля.
Российские пловцы выступали на чемпионате мира в нейтральном статусе, всего от России на турнире выступили 27 пловцов. Турнир в Будапеште прошел с 10 по 15 декабря. В сентябре 2023 года Международная федерация плавания объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации при соблюдении ими ряда условий, в их числе выступление в нейтральном статусе. В ноябре 2024 года World Aquatics скорректировала критерии допуска нейтральных спортсменов, позволив им участвовать в эстафетах. Также упростились условия получения допуска, теперь его могут получить представители спортивных обществ ЦСКА и «Динамо».