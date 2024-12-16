«Главный итог ЧМ: спорт в России не попал в ту яму, из которой невозможно выбраться». Интервью Кирилла Пригоды

— Конечно, к этому моменту все устали, где-то прыгнули выше головы. Не говоря уже о том, что подготовку пришлось резко менять, так как о поездке на ЧМ мы узнали всего за несколько недель до старта. Все равно в этих условиях хотелось выдавать максимум, и ребята выложились по полной. Мирон [Лифинцев], и Андрей [Минаков], и Егор [Корнев] — большие молодцы. Эта победа получались символичной. Последняя дистанция, последний заплыв, и мы ставим яркую точку, еще и с рекордом мира. Ребята молодые, еще не все осознают. Для Мирона и Егора это вообще первый ЧМ в жизни. Я же уже понимаю, насколько это символично и важно. Так что рад, что стоял плечом к плечу с ними. Всем троим безграничное уважение. А участникам утренней эстафеты отдельная благодарность за то, что разместили нас по центральным дорожкам.