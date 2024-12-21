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Пловчиха Чикунова рассказала об отношении к пропуску Олимпиады в Париже

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова не сожалеет, что отказалась оформлять нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх в Париже, потому что не факт, что получила бы его. Об этом она рассказала ТАСС.

Чикунова летом на внутрироссийских соревнованиях показала время быстрее, чем победители Олимпиады на дистанциях 100 и 200 м брассом. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

«Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Критерии отбора изменились — кроме критериев нейтрального статуса от World Aquatics (Международной федерации плавания — прим. ТАСС), был отдельный допуск от Международного олимпийского комитета. Это все рассуждения “если бы”. Условия поменялись, это хорошо. Я живу настоящим», — рассказала Чикунова.

Чикунова в декабре получила нейтральный статус, что позволило ей выступить на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, где она завоевала серебро на дистанции 200 м брассом. В венгерской столице спортсменка выступала после болезни.