Пловчиха Чикунова рассказала об отношении к пропуску Олимпиады в Париже

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Рекордсменка мира на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова не сожалеет, что отказалась оформлять нейтральный статус для выступления на Олимпийских играх в Париже, потому что не факт, что получила бы его. Об этом она рассказала ТАСС.