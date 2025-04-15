Минаков с рекордом страны выиграл заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России

Соревнования являются официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.