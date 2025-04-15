Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минаков с рекордом страны выиграл заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России

Вторым стал Михаил Антипов, третье место занял Роман Шевляков.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Андрей Минаков стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем. Соревнования проходят в Казани.

Минаков преодолел дистанцию за 50,82 секунды, установив новый рекорд России, который ранее принадлежал ему же и составлял 50,83 секунды. Вторым стал Михаил Антипов (51,25 секунды). Третье место занял Роман Шевляков (51,28). Все три спортсмена выполнили норматив отбора на чемпионат мира.

Соревнования являются официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.

Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.