Минаков с рекордом страны выиграл заплыв на 100 м баттерфляем на чемпионате России

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Андрей Минаков стал победителем чемпионата России по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем. Соревнования проходят в Казани.
Минаков преодолел дистанцию за 50,82 секунды, установив новый рекорд России, который ранее принадлежал ему же и составлял 50,83 секунды. Вторым стал Михаил Антипов (51,25 секунды). Третье место занял Роман Шевляков (51,28). Все три спортсмена выполнили норматив отбора на чемпионат мира.
Соревнования являются официальным отборочным турниром на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.
Чемпионат России в Казани завершится 18 апреля.