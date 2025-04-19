Пловчиха Чикунова рассказала о желании поехать на Олимпиаду-2028

Чикунова призналась, что какое-то время не ощущала себя частью команды. «Ощущаю ли популярность после того, как вошла в топ? Это было внезапно, я была очень юной. Какое-то время все равно я не чувствовала себя именно частью команды. В том плане, что я смотрела на Марию Каменеву, сейчас уже Канайкину, Юлю Ефимову и Арину Суркову. Я понимала, что это очень титулованные девочки, а кто я? Просто выиграла первенство по юниорам, один раз выиграла чемпионат России. Но на самом деле, конечно, я считаю, что это вообще совершенно неправильные мысли были. Я уже пришла к тому, что ощущаю себя важной частью, но при этом не ощущаю себя лидером. Но не сказала бы, что мне это надо. Я ощущаю себя частью сборной России и все — меня это полностью устраивает», — заключила спортсменка.