Россиянка выиграла этап Кубка мира сразу после окончания дисквалификации за допинг

Ранее российского теннисиста Алексея Мокрова отстранили от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил. Пробы А и В спортсмена от 26 ноября 2024 года показали положительный результат на запрещенный препарат нандролон. Отстранение Мокрова вступило в силу с 27 января.