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Пригода выиграл этап Mare Nostrum в Монако на дистанции 200 м брассом

Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 100 м брассом.

Источник: AP 2024

ТАСС, 17 мая. Российский пловец Кирилл Пригода стал победителем этапа соревнований Mare Nostrum на дистанции 200 м брассом. Соревнования проходят в Монако.

Пригода показал результат 2 минуты 09,90 секунды. Второе место занял представитель Китая Адам Джон Чиллингворт (2 минуты 13,14 секунды), бронзу завоевал испанец Бьель Мартин Соле (2.15,67).

Россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзу на дистанции 100 м брассом (1.07,24), в заплыве на 100 м на спине второе место занял Климент Колесников (54,08).

Ранее ТАСС сообщил, что Пригода стал победителем чемпионата России на дистанции 50 м брассом. Спортсмен также смог отобраться на чемпионат мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Пригоде 29 лет, на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште в 2024 году спортсмен завоевал три золотые и три серебряные награды. Также он является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира.

Соревнования в Монако проходят с 17 по 18 мая. Российские спортсмены допускаются до соревнований под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.