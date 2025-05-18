Пловец Колесников выиграл этап Mare Nostrum в Монако на дистанции 50 м на спине

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников стал победителем этапа Mare Nostrum на дистанции 50 м на спине. Соревнования прошли в Монако.
Колесников показал результат 24,44 секунды. Второе место с результатом 24,76 секунды занял поляк Ксаверий Масюк.
На дистанции 50 м баттерфляем победу одержала россиянка Арина Суркова (25,73 секунды). В мужском заплыве на дистанции 50 м баттерфляем серебряным призером стал Олег Костин (22,85). Российский пловец Роман Шевляков также завоевал серебро, он показал результат 51,80 секунды на дистанции 100 м баттерфляем.
Колесникову 24 года, он является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Россиянину принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. На счету спортсмена также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть раз он выигрывал чемпионаты Европы.
Соревнования в Монако проходили с 17 по 18 мая. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.