Пловец Колесников выиграл этап Mare Nostrum в Монако на дистанции 50 м на спине

Колесникову 24 года, он является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Россиянину принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. На счету спортсмена также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть раз он выигрывал чемпионаты Европы.