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Пловец Колесников выиграл этап Mare Nostrum в Монако на дистанции 50 м на спине

Также на турнире победу одержала россиянка Арина Суркова — на дистанции 50 м баттерфляем.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Российский пловец Климент Колесников стал победителем этапа Mare Nostrum на дистанции 50 м на спине. Соревнования прошли в Монако.

Колесников показал результат 24,44 секунды. Второе место с результатом 24,76 секунды занял поляк Ксаверий Масюк.

На дистанции 50 м баттерфляем победу одержала россиянка Арина Суркова (25,73 секунды). В мужском заплыве на дистанции 50 м баттерфляем серебряным призером стал Олег Костин (22,85). Российский пловец Роман Шевляков также завоевал серебро, он показал результат 51,80 секунды на дистанции 100 м баттерфляем.

Колесникову 24 года, он является серебряным и бронзовым призером Олимпиады в Токио. Россиянину принадлежит мировой рекорд на дистанции 50 м на спине. На счету спортсмена также одна серебряная и две бронзовые медали чемпионата мира 2019 года, шесть раз он выигрывал чемпионаты Европы.

Соревнования в Монако проходили с 17 по 18 мая. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания в нейтральном статусе, им запрещено ассоциировать себя со страной и национальной федерацией.